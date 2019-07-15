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Орешкин чуть не пробил колесо на автопробеге по трассе М-7

Министр экономического развития проехал за рулем Lada Xray от Москвы до Тольятти, похвалил автомобиль, однако были замечания к состоянию дороги

Орешкин чуть не пробил колесо на автопробеге по трассе М-7
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин после своего автопробега по городам России сказал, что состояние дороги на маршруте не везде было хорошим.

В пятницу Орешкин выехал на автомобиле Lada Xray по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти.

По его словам, "машина показала себя хорошо". "Машины мы делать научились, осталось доделать дороги. Потому что есть узкие, не очень хорошие, честно скажу. В одном месте чуть колесо не пробили", - пожаловался Орешкин.

С другой стороны, по его словам, большая часть дорог находится "уже в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идёт, и региональные дороги в большей своей части уже в достойном состоянии".

Орешкин прокомментировал и свои впечатления от Lada Xray. Он заявил, что "это, действительно, очень хорошая машина". "Даже те журналисты, которые со мной ехали, были сначала негативно настроены, но когда мы вместе проехали 1 тысячу 300 км - и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, и отношение к машине изменилось", - похвалил автомобиль министр.

Лада и дождь :-)

Публикация от Maxim Oreshkin (@oreshkin_max)

Министр после своего автопробега поддержал предложение о строительстве новой платной трассы Москва-Казань. Его ведомство подготовит доклад для совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым. Там будет обсуждаться вопрос - что целесообразнее, строить новую платную дорогу между Москвой и Казанью или реконструировать трассу М-7.

"Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - сказал он журналистам в кулуарах форума по развитию моногородов РФ.

"Главный (вопрос по итогам автопробега - ИФ) - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7", - анонсировал сам министр идею этой поездки.

Минэкономразвития Максим Орешкин Тольятти Lada Xray

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