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Иркутские ученые объяснили наводнение в области аномальными процессами в атмосфере

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Аномальные атмосферные процессы, вызванные глобальными изменениями климата, стали причиной сильнейшего за последние 180 лет наводнения в Иркутской области, в результате которого пострадали дома более 30 тысяч местных жителей, более 20 человек погибли и пропали без вести.

Пресс-служба Иркутского госуниверситета (ИГУ) сообщает, что научные сотрудники вуза пришли к такому выводу после анализа синоптических карт и моделей.

"В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация - взаимодействие сразу трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана", - приводятся в сообщении слова доцента географического факультета ИГУ Инны Латышевой.

Она отметила, что период максимума осадков и подъема рек в Иркутской области 25-26 июня совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, который принес тепло и влагу с океана.

"Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа (запада Иркутской области, где находится горная система Восточного Саяна - ИФ) проявили себя в развитии облачности и осадков", - уточнила Латышева.

Еще одним "виновником" паводка стал холодный циклонический вихрь, который образовался над Западной Сибирью и длительное время находился на юге Иркутской области.

"Причина катастрофического паводка - аномальное развитие атмосферных процессов на фоне глобальных изменений климата. Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась Иркутская область", - считает Латышева.

По мнению иркутских ученых, в будущем масштабное наводнение может повториться.

"В условиях тенденции увеличения положительных аномалий температур воздуха и сумм осадков в июне вероятность сильных и продолжительных дождей в Иркутской области определяется как высокая. В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов (...). Сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно становится сложнее их прогнозировать", - пояснила Латышева.

Как ранее сообщалось, в регионе с 25 июня произошло подтопление 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 тыс. 798 человек, в том числе 7 тыс. 938 детей, и 6 тыс. 847 приусадебных участков. Во время паводка, по данным МЧС, 14 человек погибли и 13 пропали без вести.

По данным на утро вторника, остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах: в Тулунском - 23, в Чунском - 14, в Тайшетском - 5. Подтоплены 4 тыс. 130 жилых дома, в которых проживают 9 тыс. 325 человек, в том числе 2 тыс. 208 детей, 4 тыс. 143 приусадебных участков, восемь социально-значимых объектов и 11 участков автодорог.

Сообщалось также, что это самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона.

Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область

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