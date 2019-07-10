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В СПЧ обескуражены штрафом за нецензурное обращение в инстаграме к главе Удмуртии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал решение ижевского суда о штрафе за нецензурное обращение в инстаграме к главе Удмуртии неадекватным применением закона об оскорблении власти, сообщает пресс-служба СПЧ в среду.

Он напомнил, что наказание по этому закону полагается за нецензурные высказывания в отношении не всех госструктур, а только в адрес органов, "осуществляющих государственную власть в РФ" - президента, Федерального Собрания, правительства и судов.

Федотов согласился, что материться "вообще не полезно, в том числе и с точки зрения добрых нравов". Тем не менее, по его словам, использование мата в общественном месте наказывается, согласно КоАП, как хулиганство. "Наказывать за матерщину в социальных сетях - значит пытаться извести комаров на болоте с помощью мухобойки", - заключил глава СПЧ.

Он выразил надежду, что это судебное решение будет пересмотрено.

Ранее Октябрьский суд Ижевска оштрафовал на 30 тыс. рублей 20-летнего молодого человека, нецензурно обратившегося в инстаграме к главе Удмуртии Александру Бречалову Это решение было вынесено по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство; распространение в интернет информации в неприличной форме, которая выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

СПЧ Ижевск

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