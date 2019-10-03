Главреда нижегородского СМИ обвинили в неуважении к власти из-за поста о доске Сталину

Ирина Славина предложила переименовать город, в котором установили доску

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следователи Центра "Э" МВД возбудили административное дело о неуважении к власти и обществу (ч. 3 статьи 20.1 КоАП) в отношении главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной, написал в телеграме глава "Агоры" Павел Чиков. Поводом стал комментарий журналистки об установке в городе Шахунья мемориальной доски Сталину.

Представители КПРФ установили эту доску в начале августа. 7 августа Славина написала в фейсбуке, что предлагает переименовать Шахунью, после того как там "на доме повесили морду Сталина". И она предложила переставить буквы так, что корень слова стал нецензурным.

В рапорте подполковника полиции, который Славина опубликовала на своей страничке, говорится, что эксперт - доктор филологических наук, профессор ВАК, академик РАЕН и профессор кафедры юрфака Нижегородского университета им. Лобачевского Тимур Радбиль нашел в измененном названии города Шахунья "однозначные непристойные ассоциации". Слово он нашел оскорбительным, нарушающим нормы общественной нравственности и выражающим явное неуважение к обществу.

Славиной грозит штраф до 100 тысяч рублей. Ее интересы представляет адвокат "Агоры" Евгений Губин.

Журналистка сказала "Эху Москвы", что с обвинением не согласна и намерена отстаивать свою позицию в судах, вплоть до ЕСПЧ.

Закон о неуважении к власти, госсимволам и обществу вступил в силу в марте 2019 года. В конце сентября "Агора" опубликовала доклад о его применении и указала, что 78% штрафов, выписанных за полгода, назначили за высказывания в интернете о президенте Владимире Путине.