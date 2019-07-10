Жителя Ижевска оштрафовали за матерное обращение к главе Удмуртии в инстаграме

В суд он не явился, но извинился через интернет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Ижевска оштрафовал на 30 тысяч рублей 20-летнего мужчину, который выложил в инстаграме обращение к главе Удмуртии Александру Бречалову и при этом использовал ненормативную лексику. Его признали виновным в мелком хулиганстве в виде неуважительного отзыва о власти, сообщила пресс-служба судебного департамента при Верховном суде республики.

Суд установил, что в посте от 15 мая он "распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

В суд мужчина не явился. Его адвокат сообщила, что он раскаялся и извинился через интернет.

Закон об ответственности за неуважительные отзывы об органах власти, обществе и государственных символах приняли весной 2019 года. По нему возбудили уже больше 20 административных дел, отметил в Telegram глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По его словам, чаще всего всего людей привлекают к ответственности за оскорбление Владимира Путина во "ВКонтакте" и штрафуют за это на 30 тысяч рублей.