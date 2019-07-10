Минсельхоз объяснил различия между экологически чистой и органической продукцией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз объяснил, в чем будут заключаться различия между экологически чистой и органической продукцией, для появления которой в России готовится законодательство.

В отличие от органической сельхозпродукции, производство эко-продуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, говорится в сообщении Минсельхоза.

Кроме того, определение экологически чистой продукции, данное в законопроекте, предполагает ее массовое производство.

Во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован разработанный Минсельхозом законопроект "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии".

Предполагается, что этот закон не будет распространяться на органическую продукцию.

Законопроект об экологически чистой продукции был подготовлен Минсельхозом в целях исполнения поручения президента РФ о создании защищенного бренда отечественной "зеленой" продукции. Ранее в июле Минсельхоз разработал и утвердил в правительстве план мероприятий по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Органическая продукция

Между тем, с 2020 года в России вступает силу принятый ранее закон об органическом сельском хозяйстве.

Законопроект об экологически чистой продукции предлагает новое определение органической продукции (и соответствующую поправку в закон об органике): "органическая продукция - продукция растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемая человеком в пищу, используемая в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, полученная в результате сертифицированного на соответствие действующим в РФ национальным, межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции". Определение, существующее в принятом законе об органике: "органическая продукция - экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным настоящим федеральным законом".

Как сообщил Минсельхоз в среду, принятие законопроекта об экологически чистой продукции позволит сформировать систему правового регулирования нового для России рынка эко-продукции. Проект закона направлен на регулирование производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов. При этом действие закона не будет распространяться на парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию (кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а также на органическую продукцию.

Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистым продуктам. Кроме того, планируется создание специальных лабораторий для оценки их соответствия всем установленным требованиям и проведение мониторинга почв.

Полномочиями по контролю за обращением эко-продукции будут наделены Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Производители "зеленых" продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства.