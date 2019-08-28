"Ъ" предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В России с 1 января 2020 года могут снять с продажи все импортные продукты, имеющие маркировку "органический", пишет "Коммерсантъ". Дело в том, что в следующем году вступает в силу закон "Об органической продукции". Согласно данному документу, все продукты с подобной маркировкой должны иметь российские сертификаты.

Но получить такие сертификаты будет невозможно из-за неготовности в России соответствующих механизмов. Об этом говорится в письме исполнительного директора "Русбренда" (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, копия которого есть у "Ъ". Как отмечается в обращении Поповичева, выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полках магазинов и грозит поставщикам и сетям "миллиардными убытками".

В настоящее время в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной еды, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет "Русбренд". На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись "органический". Но с 1 января 2020 года такую продукцию нельзя будет продавать в РФ, поскольку она не имеет российских органических сертификатов, компании обязаны будут отозвать ее из оборота. Это приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети, предупреждают в "Русбренде".

При этом сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна. Дело в том, что в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены, поясняется в письме Поповичева. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения маркировки "органический" и ведения реестра производителей данного вида товаров, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января 2020-го, говорится в обращении к Минсельхозу.

В министерстве заявили "Ъ", что письмо "Русбренда" находится на рассмотрении. При этом в ведомстве отметили, что продажа продукции не запрещается, запрещено только использовать маркировку "органический", если требования страны-экспортера не соответствуют стандартам РФ.

Маркетинговая компания Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 млрд руб. По данным исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, на импорт в РФ приходится около 80% всей категории данного вида товаров.