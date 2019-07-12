ЦБ сообщил о снижении достаточности базового капитала банка "Восточный" ниже нормы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - У банка "Восточный" норматив достаточности базового капитала (Н1.1) опустился ниже нормы, это отмечалось за шесть и более операционных дней в период с 31 мая по 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. В "Восточном" продолжается конфликт акционеров за контроль над банком.

Сработал триггер по субординированным обязательствам "Восточного". У банка два выпуска субордов. Бессрочные евробонды на $125 млн были выпущены в ноябре 2013 года, срок погашения по ним наступал в мае 2019 года, но в июне 2017 года банк конвертировал их в "вечные". Субординированные облигации на 733,9 млн рублей "Восточный" разместил в декабре 2014 года, срок их погашения - май 2020 года.

В соответствии с требованиями "Базеля III" договоры субординированного займа должны содержать условие о списании суборда при срабатывании триггера (если достаточность капитала банка опускается ниже определенного уровня или при запуске Агентством по страхованию вкладов мер по предупреждению банкротства). Только тогда эти суборды могут учитываться в капитале кредитной организации.

В соответствиями с положением ЦБ N395-П, если достаточность базового капитала банка опускалась ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, то суборды банка полностью или частично списываются или конвертируются в акции.

Уровень достаточности базового капитала (Н1.1) "Восточного" на 1 июня 2019 года снизился до 4,82% (при нормативе в 4,5%) с 5,30% на 1 мая и 5,96% на 1 января 2019 года. Достаточность основного капитала (Н1.2) на 1 июня снизилась до 7,33% (при нормативе в 6,0%) с 7,72% на 1 мая и 8,25% на 1 января. Достаточность собственных средств (Н1.0) на 1 июня снизилась до 8,57% (при нормативе в 8,0%) с 8,93% на 1 мая и с 9,31% на 1 января.

В середине июня представитель инвестфонда Baring Vostok, акционера банка, сообщил, что ЦБ предписал "Восточному" досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов и финансовое положение банка из-за этого приблизилось "к критическому". Представитель "Восточного" подтвердил информацию об этом предписании и сказал, что оно уже исполнено. "При этом банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала и на текущий момент не имеет неисполненных обязательств перед ЦБ", - сообщил тогда представитель "Восточного". Он заверил, что банк финансово устойчив и готов отвечать по своим обязательствам.

По данным Baring Vostok на середину июня 2019 года, "Восточный" с сентября 2018 года начислил около 24 млрд рублей резервов, и более 20 млрд рублей из этой суммы начислены по корпоративным кредитам Юниаструма. В последний раз ЦБ требовал от банка досоздать резервы на 11,8 млрд рублей в апреле 2019 года.

"Восточный" присоединил Юниаструм, на 100% принадлежавший Артему Аветисяну, в январе 2017 года. В объединенном банке Аветисян получил 32%, которые контролировал через "Финвижн", фонды Baring Vostok – 44,5%.

После объединения совет директоров банка запланировал допэмиссию акций по цене 1 копейка за бумагу для восстановления финансовой устойчивости организации, это решение одобрили в ЦБ. "Финвижн" оспорила это решение в суде и добилась временного запрета допэмиссии. Параллельно компания добилась через суд исполнения колл-опциона на 9,99% акций и получила их в июне, так что Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный".

В феврале основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек были задержаны по уголовному делу, возбужденному по жалобе миноритария "Восточного" Шерзода Юсупова. Всех фигурантов дела арестовали, в апреле Калви и еще одного обвиняемого перевели под домашний арест. В Baring Vostok уголовное дело связывают с корпоративным конфликтом, Аветисян и Юсупов это отвергают.