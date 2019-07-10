Роспотребнадзор временно закрыл приморский лагерь, где заболели десятки детей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете работы детского лагеря "Юный рыбак" в Приморье, в котором произошла вспышка кишечной инфекции.

"Выявлены нарушения обязательных требований, установленных санитарными нормами и правилами к правилам приготовления, хранения продуктов, содержанию помещений пищеблока, составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак"", - сообщило в среду управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Материалы переданы в суд и прокуратуру.

По данным управления, в Лазовскую районную больницу были госпитализированы 20 детей и одна вожатая. Специалисты установили, что возбудителем инфекции стал норовирус. Источник заболевания пока не установлен, отобраны пробы воды, продуктов.

Как сообщалось, в среду врачи планируют выписать из больницы всех заболевших детей. Ранее со ссылкой на следственное управление СКР по региону, сообщалось о 67 детях, госпитализированных из этого лагеря с диагнозом "острая кишечная инфекция".