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Навальный вышел на свободу после десяти суток ареста

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Алексей Навальный вышел из СИЗО, где отбыл десять суток ареста после того, как принял участие в митинге в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщила в четверг пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навального арестовали 1 июля, несмотря на то, что сама акция прошла еще 12 июня. Хорошевский суд Москвы признав его виновным в повторном нарушении порядка организации шествия.

В несанкционированной акции, прошедшей в Москве на следующий день после освобождения Голунова, по сведениям полиции, приняло участие около 1200 человек (по данным организаторов, людей было гораздо больше). Было задержано более 200 человек.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Алексей Навальный

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