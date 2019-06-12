Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Момент задержания одного из участников акции Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

"При проведении проверки ОМВД по району Алексеевский членами ОНК г. Москвы мы получили информацию от задержанных лиц о многочисленных нарушениях их прав", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Со слов задержанных и их родственников, добавил собеседник агентства, было получена информация о применении силы в автозаке к задержанному несовершеннолетнему гражданину 2001 г.р.

"Это подтверждают многочисленные свидетели, которые утверждали, что подростку в том числе наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры. Несовершеннолетний гражданин был впоследствии госпитализирован со слов сотрудников ОМВД врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица", - заявил Мельников.

ОНК передала данную информацию прокурору города Москвы, в аппарат уполномоченного по правам ребёнка и членам СПЧ.

Ранее в ОНК сообщали, что члены комиссии обнаружили в ОВД Таганский четырех несовершеннолетних задержанных по подозрению в участии в несогласованной акции.

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова. По последним данным столичной полиции, в ходе акции, которую посетили 1,2 тыс. человек, было задержано более 200 участников.