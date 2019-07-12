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Мэр одного из важнейших для ВПК городов подал в отставку

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление об увольнении. Он сам рассказал об этом "Интерфаксу".

Городская дума должна рассмотреть заявление 17 июля. Ранее Климов уже подавал заявления об отставке, сделав это дважды - в сентябре и декабре 2018 года, но потом поменял свое решение. В первый раз отставку Климову предложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, оценив его работу как неудовлетворительную. Следующий губернатор края Сергей Фургал критиковал мэра за растущие расходы на содержание городских чиновников. Тем не менее, тогда он принял решение оставить Климова на посту до следующих выборов, чтобы избежать безвластия в городе.

Выборы нового мэра и депутатов городской думы пройдут в Комсомольске-на-Амуре 8 сентября.

Комсомольск-на-Амуре – один из важнейших городов военно-промышленного комплекса России. В нем работают несколько предприятий военной отрасли: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (выполняет заказы КБ Сухого), Амурские судостроительный завод и другие.

Комсомольск-на-Амуре Андрей Климов

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