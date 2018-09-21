Главные новости
В РоссииПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованВ миреКитай счел незаконными санкции США из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35В РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста
В России

Мэр Комсомольска-на-Амуре после критики губернатора подал в отставку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление об отставке, после того как губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил его работу как неудовлетворительную.

"Я подал в отставку, которую мне предложил Вячеслав Иванович (Шпорт - ИФ)", - сказал Климов агентству "Интерфакс" в пятницу.

По его словам, он пока не определился с дальнейшим местом работы.

Ранее Шпорт уволил главу комитета по рыбному хозяйству правительства региона Кирилла Фирсова за возникший в крае дефицит рыбы во время хода лососевых.

Шпорт сообщил также, что есть претензии и к мэру Комсомольска-на-Амуре Климову. "Обратил внимание мэра Комсомольска-на-Амуре на недостаточную работу с населением, потому что на встречах с людьми, с населением города очень много недовольных работой администрации города Комсомольска-на-Амуре. Поэтому они должны сделать выводы", - отметил Шпорт.

Он добавил, что хочет, чтобы чиновники "сделали правильные выводы: или исправили ситуацию, или приняли решение дать кому-то другому исправлять ситуацию". "Мы не можем иметь столько недовольства в городе, в который вкладываются десятки миллиардов рублей и где президентское внимание известно всей стране", - подчеркнул губернатор.

Климов был избран главой 14 сентября 2014 года. Согласно постановлению правительства РФ, в Комсомольске-на-Амуре реализуется долгосрочный план социально-экономического развития города.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Комсомольск-на-Амуре, Андрей Климов

Новости по теме

В России
Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуКремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерику
Накануне США ввели санкции против Китая из-за покупки системы С-400, а также против 27 россиян и шести компаний из РФ за вмешательство в выборыПодробнее
 Женщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузовЖенщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузов
Минтруд пересмотрит список из 456 "запрещенных" для женщин профессийПодробнее
 Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста
Общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельностиПодробнее
 Подрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестован
Бенефициар строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин обвиняется в миллионных хищенияхПодробнее
Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии
Израильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолетеПодробнее
 На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"
В Минобороны подчеркнули, что экспортная продукция такими системами не оснащаетсяПодробнее
 В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Суд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении делПодробнее
 Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноПамфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно
Глава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможнымПодробнее
 Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора края
Крайизбирком поставил под сомнение результаты голосования во втором туреПодробнее
 Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Предложение Минтруда должно утвердить российское правительствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованВ миреКитай счел незаконными санкции США из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35В РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаЭкономикаКрымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублейВ РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаСпортМакгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем

Орешкин рассказал о возможностях для российских компаний на фоне спора Китая и США

Консультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не дали

Консультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не далиПроцедура спора в связи с дополнительными американскими пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий может занять несколько лет Подробнее

Рыбные фабрики Мурманска оказались на грани закрытия из-за нехватки местного сырья

В Кремле прокомментировали решение ВАДА по РУСАДА

Глава Минкомсвязи призвал не возводить в абсолют переход на российское ПО

ФАС рассмотрит жалобу на одинаковые цены iPhone Xs у ритейлеров

Орешкин назвал разовым замедление роста ВВП России в августе

Посольство РФ в Лондоне опровергло сообщения о готовившемся Россией побеге Ассанжа

Футболист "Краснодара" Мартынович попал в команду недели Лиги Европы

Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерику

Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуНакануне США ввели санкции против Китая из-за покупки системы С-400, а также против 27 россиян и шести компаний из РФ за вмешательство в выборы Подробнее

Песков опроверг сообщения, что Путин отказался говорить с Асадом после гибели Ил-20

ЦСКА победил "Амур" в матче КХЛ

Мэр Комсомольска-на-Амуре после критики губернатора подал в отставку

В Москве перекроют несколько улиц в связи с фестивалем "Круг света"

Свыше миллиарда рублей за две недели собрали на строительство главного храма ВС РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');