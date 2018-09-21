Мэр Комсомольска-на-Амуре после критики губернатора подал в отставку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление об отставке, после того как губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил его работу как неудовлетворительную.

"Я подал в отставку, которую мне предложил Вячеслав Иванович (Шпорт - ИФ)", - сказал Климов агентству "Интерфакс" в пятницу.

По его словам, он пока не определился с дальнейшим местом работы.

Ранее Шпорт уволил главу комитета по рыбному хозяйству правительства региона Кирилла Фирсова за возникший в крае дефицит рыбы во время хода лососевых.

Шпорт сообщил также, что есть претензии и к мэру Комсомольска-на-Амуре Климову. "Обратил внимание мэра Комсомольска-на-Амуре на недостаточную работу с населением, потому что на встречах с людьми, с населением города очень много недовольных работой администрации города Комсомольска-на-Амуре. Поэтому они должны сделать выводы", - отметил Шпорт.

Он добавил, что хочет, чтобы чиновники "сделали правильные выводы: или исправили ситуацию, или приняли решение дать кому-то другому исправлять ситуацию". "Мы не можем иметь столько недовольства в городе, в который вкладываются десятки миллиардов рублей и где президентское внимание известно всей стране", - подчеркнул губернатор.

Климов был избран главой 14 сентября 2014 года. Согласно постановлению правительства РФ, в Комсомольске-на-Амуре реализуется долгосрочный план социально-экономического развития города.