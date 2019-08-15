Глава Барнаула ушел в отставку

Сергей Дугин давно собирался уйти и обсуждал это с губернатором Алтайского края

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию, его заявление об уходе подписали 15 августа, сообщили в пресс-центре мэрии.

Дугин некоторое время назад принял это решение и не раз обсуждал его с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Теперь он собирается отдохнуть и продолжить "работать на благо города", процитировали в пресс-службе слова самого чиновника.

Дугин руководил Барнаулом с 2015 года.

Губернатор Томенко предложил Думе Барнаула назначить врио мэра города первого заместителя главы городской администрации Вячеслава Франка.

В начале июля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя Дугина Александра Алексеенко, которого за несколько дней до того сняли с должности. Бывшего чиновника заподозрили в получении больше 1 млн рублей взятки от бизнесмена за муниципальные контракты с его компаний на вывоз жидких бытовых отходов.