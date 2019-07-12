Полиция Красноярского края задержала банду похитителей скота и снегоходов

Похищенных коров и лошадей они забивали, считают в МВД

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В городе Назарово в Красноярском крае полицейские и сотрудники Росгвардии задержали пятерых мужчин и женщину по подозрению в серии краж снегоходов и домашнего скота. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По версии следствия, подозреваемые по ночам проникали на участки у частных домов, вскрывали гаражи и загоны для животных и похищали снегоходы, коров и лошадей. Похищенных животных они забивали, а мясо продавали скупщикам. При обыске у них в домах полицейские нашли пять единиц незарегистрированного оружия, гладкоствольные ружья, винтовку и патроны.

Общий ущерб, который они нанесли потерпевшим, следствие оценило в сумму свыше 2 млн рублей.

Подозреваемые арестованы. Четверо из них являются родственниками, отметили в МВД.