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В Волгоградской области задержали трех предполагаемых конокрадов

Они признались в краже 68 лошадей, которых отбивали группами от табуна на свободном выпасе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Николаевском районе Волгоградской области полицейские задержали трех местных жителей, которые признались, что за год увели у фермера 68 лошадей общей стоимостью примерно 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, с июля 2018 года они отбивали по нескольку лошадей от табуна, который находился в степи на свободном выпасе. Украденных коней они перегоняли в Палласовский район и продавали.

Владелец табуна, 61-летний житель Николаевского района, с осени коней не пересчитывал, так что потери заметил только в апреле 2019 года. Точное число похищенных коней установит следствие.

В загонах у подозреваемых полицейские нашли 22 лошади, которых они не успели перепродать.

По фактам возбудили дело о краже в особо крупном размере.

Волгоградская область МВД

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