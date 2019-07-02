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Трех жителей Волгоградской области задержали за кражу десятков лошадей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Трое жителей Николаевского района Волгоградской области задержаны по подозрению в краже десятков лошадей в течение года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По ее данным, задержанные с июля 2018 года отбивали лошадей от табуна в степи и перегоняли на территорию Палласовского района, а затем продавали. Предполагается, что за полгода они украли у местного жителя 68 коней стоимостью около 700 тысяч рублей.

Правоохранительные органы обнаружили в разных загонах 22 лошадей, которых не успели продать.

По данным ГУ МВД, потерпевший с конца лета 2018 года скот не пересчитывал и поэтому обнаружил пропажу лошадей лишь в апреле текущего года. Точное число украденных животных будет установлено в ходе расследования.

В отношении задержанных, которые уже сознались в преступлении, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Волгоградская область

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