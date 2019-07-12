Суд рассмотрит вопрос об аресте замглавы Пенсионного фонда

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит требование Следственного комитета об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам заседание начнется в ближайшее время.

Как накануне сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, Иванов признал вину и подал в отставку с поста заместителя главы ПФР.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили о задержании в среду сотрудниками ФСБ замглавы ПФР Алексея Иванова. Следственные действия проводились в в том числе в компаниях "Техносерв" и "Редсис".