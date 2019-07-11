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Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель главы ПФР Алексей Иванов содержится в двухместной камере в ИВС СВАО, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"В ходе проверки ИВС СВАО мы обнаружили там задержанного Алексея Иванова, который сказал нам, что на условия содержания не жалуется и думает, что 12 июля суд изберет ему меру пресечения в виде заключения по стражу, потому что он признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР, - сказал Мельников.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили о задержании сотрудниками ФСБ замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Сообщалось, что Иванова задержали в среду, 10 июля, а в понедельник обыски прошли по нескольким адресам. В частности, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

"Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей", - говорил собеседник "Интерфакса".

Алексей Иванов ПФР

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