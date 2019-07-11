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Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Алексея Иванова заподозрили в получении взятки от поставщика оборудования фонду

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника, в том числе близкий к социальному блоку правительства, к ПФР и контрагенту фонда.

Задержание Иванова подтвердил источник издания в правоохранительных органах. В пресс-службе ПФР заявили, что организация работает в штатном режиме и оказывает необходимую помощь следствию.

Задержание Иванова и возбуждение на него дела по факта взятки подтвердил "Ведомостям" источник, знающий это от собеседника, знакомого с материалами дела. В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора "Техносерв", он также задержан. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, говорит собеседник издания.

Иванов занял должность зампреда правления фонда в 2017 году. До того он в ПФР отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. В декабре 2018 года источники "Коммерсанта" допускали, что Иванов может скоро лишится должности.

ПФР Алексей Иванов Техносерв

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