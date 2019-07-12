Что произошло за день: пятница, 12 июля

Пожар в архиве, С-400 в Турции, Visa и Master Card в российских законах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Коммерсантъ" сообщил, что Visa и Master Card могут уйти из России из-за нового положения закона о платежной системе. По данным издания, поправки сделают невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков. В ЦБ заверили, что угрозы нет, внутрироссийские операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт, а операции за пределами страны - международными платежными системами.

- Начата поставка российских С-400 Анкаре. В течение дня в Турцию прилетели три российских самолета с компонентами систем ПВО С-400.

- Пожар произошел в Российском государственном архиве литературы и искусства. Площадь возгорания в здании в Москве достигала 150 квадратных метров. Никто не пострадал, при тушении могли быть залиты документы, но не самые ценные.

- Девять человек погибли в Туве при попытке переехать реку на УАЗе. Семеро из них - дети, еще один человек числится пропавшим без вести. При попытке пересечь вброд реку выжили только двое мужчин.

- Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке. Алексей Иванов заключен под стражу до сентября. Прокурор просил суд о домашнем аресте. Также по этому делу арестован глава департамента "Техносерв Менеджмент".

- Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел. Ведомство выяснило, это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей: последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение таких веществ.

- В Москве ищут женщину, которая упала в водосток и пропала. Очевидцы вытащить ее не сумели. Ни сотрудники Мосводоконала и Мосводостока, ни следователи не смогли найти женщину. В СК не исключают, что ее могли убить.