Поиск

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Пожар в архиве, С-400 в Турции, Visa и Master Card в российских законах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Коммерсантъ" сообщил, что Visa и Master Card могут уйти из России из-за нового положения закона о платежной системе. По данным издания, поправки сделают невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков. В ЦБ заверили, что угрозы нет, внутрироссийские операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт, а операции за пределами страны - международными платежными системами.

- Начата поставка российских С-400 Анкаре. В течение дня в Турцию прилетели три российских самолета с компонентами систем ПВО С-400.

- Пожар произошел в Российском государственном архиве литературы и искусства. Площадь возгорания в здании в Москве достигала 150 квадратных метров. Никто не пострадал, при тушении могли быть залиты документы, но не самые ценные.

- Девять человек погибли в Туве при попытке переехать реку на УАЗе. Семеро из них - дети, еще один человек числится пропавшим без вести. При попытке пересечь вброд реку выжили только двое мужчин.

- Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке. Алексей Иванов заключен под стражу до сентября. Прокурор просил суд о домашнем аресте. Также по этому делу арестован глава департамента "Техносерв Менеджмент".

- Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел. Ведомство выяснило, это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей: последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение таких веществ.

- В Москве ищут женщину, которая упала в водосток и пропала. Очевидцы вытащить ее не сумели. Ни сотрудники Мосводоконала и Мосводостока, ни следователи не смогли найти женщину. В СК не исключают, что ее могли убить.

Новости по теме

Новости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении племянницы

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

"Сибирские Мальдивы" защитят от любителей селфи

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

При попытке пересечь реку на УАЗе в Туве погибли семь детей и двое взрослых

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"

Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение пригодных к употреблению продуктов

Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение пригодных к употреблению продуктов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');