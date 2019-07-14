В подписях футболиста Булыкина обнаружили больше допустимого процента брака

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисту Дмитрию Булыкину отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за превышения максимально допустимого процента недействительных подписей, написал он в своем фейсбуке.

Среди подписей за Булыкина рабочая группа избиркома выявила 11,3% недействительных подписей при допустимых 10% брака. Из-за этого он получил предварительный отказ в регистрации. Булыкин отметил, что отправит в комиссию юристов.

"Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку", - добавил он.

Булыкин намеревался идти на выборы в Мосгордуму по 43 округу. Также по этому округу в выборах намеревались участвовать член центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер (снялась с выборов) и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Последней также отказали в регистрации из-за 15% недействительных подписей, в ответ она объявила голодовку.

Ранее в субботу об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму сообщили Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Александр Соколов. Причиной отказа также стало превышение максимально допустимого процента брака в подписях.