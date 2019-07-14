Аэропорт Саратова временно закрылся из-за инцидента с самолетом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Саратов-центральный" в связи с выездом пассажирского лайнера за пределы посадочной полосы временно не выпускает и не принимает воздушные суда, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Елена Калашникова.

По данным онлайн-табло, в воскресенье отменены два вечерних рейса из Саратова в Москву, аэропорт "Шереметьево". Еще два московских рейса задержаны в Саратове ("Домодедово" и "Шереметьево"). Кроме того, с задержкой вылетит рейс в Саратов из Москвы ("Шереметьево").

Когда будут сняты ограничения на работу саратовского аэропорта, пока не уточняется.

Как сообщалось, пассажирский лайнер Як-142 выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. Как сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации, самолет принадлежит ЗАО "ЮТэйр".

На борту лайнера находились более ста человек. По данным источника "Интерфакса", все они - вахтовики. Никто не пострадал.

По предварительной информации, у самолета отказала гидросистема.

Аэропорт Саратова "Центральный" был открыт в 1931 году, он находится в черте города и принадлежит АО "Саратовские авиалинии". Взлетно-посадочная полоса аэропорта длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.

Аэропорт будет закрыт после 20 августа, рейсы будет принимать новый аэропорт "Гагарин", построенный частным холдингом "Аэропорты регионов".