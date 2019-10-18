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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

В результате происшествия никто не пострадал

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара" во время посадки в городе Мирном в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба авиакомпании.

"Самолет вылетел из Иркутска по плану. В 09:05 по местному времени приземлился в Мирном, но выкатился за пределы полосы. На бору судна был 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет также не получил повреждений.

Мирный Якутия

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