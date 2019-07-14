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В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет следовал из Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По предварительной информации, у самолета отказала гидросистема.

Как сообщил источник, речь идет о самолете Як-142. На его борту было больше 100 человек, все вахтовики, отметил он.

Саратов

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