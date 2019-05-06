Авиакомпания "Ямал" передумала покупать еще десять SSJ-100

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ямал", в парке которой сейчас состоит 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов приобрести еще десять машин этого типа, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор компании Василий Крюк.

"Не будем приобретать (еще десять SSJ-100 - ИФ). К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк (данного типа самолетов - ИФ)", - отметил Крюк.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона. Все имеющиеся у компании SSJ-100 были переданы ей в операционный лизинг по контракту с "Государственной транспортной лизинговой компанией". Рамочное соглашение предполагало поставку еще 10 машин к лету этого года.

В конце апреля сообщалось, что "Ямал" собирается арендовать несколько двигателей SaM146, которыми оснащаются "суперджеты". Соответствующий договор перевозчик заключил с "ОДК-Сатурн", российским акционером компании-производителя SaM146 - PowerJet (второй акционер - французская Safran). В пресс-службе "Ямала" тогда не комментировали, чем вызвана необходимость аренды дополнительных моторов. При этом в прошлом году неоднократно сообщалось о поломках SaM146 у действующих эксплуатантов SSJ-100, в том числе авиакомпании "Якутия". Это привело к дефициту двигателей под новое производство (моторы, предназначавшиеся для оснащения новых самолетов, шли как запасные для старых) и, как следствие, снижению поставок заказчикам.

Вместе с тем, авиакомпания пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся SSJ-100 в связи с катастрофой в "Шереметьево".

"Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже предпринимать меры. Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное. Держим руку на пульсе, предпринимаем ряд мер, ведется внутренняя работа", - отметил глава "Ямала".