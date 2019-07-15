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Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии 17 июля проведут неформальную встречу, сообщила в понедельник пресс-служба Александра Лукашенко.

17-18 июля белорусский президент приедет в Россию с рабочим визитом. 18 июля в Петербурге Лукашенко и Путин выступят на пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России и проведут официальные переговоры, а неформальная встреча состоится накануне.

Главной темой переговоров станет торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Минска и взаимодействие в рамках Союзного государства.

9 июля Лукашенко опроверг слухи о неких тайных переговорах с российским лидером, которые якобы должны состояться во время поездки на Валаам.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

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