Путин 18 июля обсудит с Лукашенко интеграцию с Белоруссией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 июля обсудят в Петербурге вопросы интеграции двух государств. Об этом Путин сообщил 3 июля на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов.

Среди участников церемонии в Кремле 3 июля был новый посол Белоруссии Владимир Семашко.

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию союзного государства (России и Белоруссии). И мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - сказал Путин. Он назвал Белоруссию ближайшим союзником России и поздравил ее народ и руководство с Днем независимости.

Белорусский лидер приедет в июле в Петербург в связи с проведением там VI форума регионов двух стран по теме "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России".

Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ее возглавили руководители экономических ведомств двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой.

В начале июня Орешкин рассказал, что стороны обсудили все положения Союзного договора 1999 года и уточнили объем необходимых действий и сроки, в частности, обсуждался вопрос создания единой валюты.