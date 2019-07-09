Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

По его словам, им с президентом по сути нечего будет обсуждать - переговорный процесс тормозится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, будто бы он собирается "что-то тайно решать" с президентом Владимиром Путиным в ходе поездке на Валаам в середине июля. Он заявил это на встрече с госсекретарем Союзного государства Георгием Рапотой, передает "БелТА".

По словам Лукашенко, такие слухи появились во многих СМИ, особенно оппозиционных.

Президент объяснил, что Путин пригласил его посетить Валаам и он "просто должен" увидеть эту православную святыню.

При этом Лукашенко отметил, что в двусторонних отношениях остается много нерешенных вопросов, от поставок в Россию белорусских продуктов, которые российские чиновники запрещают "под надуманными предлогами", до проблемы цен на российские энергоносители. "Без их решения невозможно говорить о других темах - стратегического характера", - считает он.

8 июля российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия и Белоруссия начнут обсуждать цены на газ для Минска только после того, как будет решен вопрос об углублении интеграции.

По утверждению Лукашенко, правительство России обещает продолжать переговоры, но придерживается тактики "пообещали - забыли". Он отметил, что в середине июля он должен будет обсудить с Путином "итоги этих переговоров", а обсуждать пока нечего. "Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже ушло", - сказал он.

Лидеры России и Белоруссии ранее договорились не ломать договор о создании Союзного государства, напомнил Лукашенко. Они определили программу по дальнейшей интеграции, но сейчас не могут ее реализовать. О вхождении одной из стран в состав другой сейчас речи не идет, а такой вопрос "подбрасывался со всех сторон" с неизвестной целью, отметил он.

Кроме того, Лукашенко констатировал "непонятное торможение" работы белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам углубления интеграции. Он попросил Рапоту ускорить эти процессы и взять их под контроль.



Читать полностью:

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Президенты Беларуси и России договорились не ломать договор о создании Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА. "Суть заключается в том, что мы договорились с Президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - отметил белорусский лидер. "Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора", - подчеркнул глава государства.Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-my-s-putinym-dogovorilis-ne-lomat-dogovor-o-sozdanii-sojuznogo-gosudarstva-354282-2019/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна