Журналистку "Новой газеты" оштрафовали за пикет на Красной площади в память Эстемировой

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади в годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, сообщили в четверг в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".

Ее признали виновной по ч. 5 ст. 20.2 (нарушение установленного порядка проведения пикетирования) КоАП РФ.

15 июля правозащитники Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина и Милашина вышли на Красную площадь с пикетом с требованием найти заказчиков и убийц Эстемировой. Их задержали и доставили в отделение полиции. Милашину, как и Черкасова, обвинили в нарушении правил проведения пикетов, а Ганнушкину - в повторном нарушении этих правил.

30 июля Тверской суд оштрафовал за пикет Черкасова на 10 тыс. руб., Ганнушкину - на 150 тыс. руб.