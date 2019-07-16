Здание библиотеки ИНИОН пообещали восстановить в прежнем виде за три года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сгоревшее здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН в Москве будет восстановлено в соответствии с авторским проектом советского архитектора Якова Белопольского, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика. Библиотека ИНИОН будет воссоздана в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского. Отделка будет осуществляться с использованием максимально близко подобранного по тону рисунка и фактуре натурального камня", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По предварительной оценке, работы займут два-три года.

Новый элемент проекта - двухэтажная подземная часть во дворе, там собираются разместить новую часть фондохранилища.

Сгоревшее здание обследовал Московский государственный строительный университет. По словам Кузнецова, выяснилось, что здание сильно пострадало при пожаре, так что уцелевшие конструкции уже не соответствуют требованиям безопасности. Он добавил, что уцелевший фундамент сохранится, хотя в проектной организации "Гипрокон" заявили, что Мосгорэкспертиза не хотела согласовывать сохранение фундамента.

Эксперты также отметили, что построенное в 1960-е годы здание ни разу не ремонтировалось и было малопригодно для работы.

В конце прошлого года общая сметная стоимость реконструкции здания оценивалась более чем в 6,7 млрд рублей.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых видно, что сгоревшее здание библиотеки ИНИОН РАН снесено.

Снесли здание библиотеки ИНИОН РАН, которое практически полностью сгорело в 2015 году



Вместо старого здания на Нахимовском проспекте обещают построить такое же, только лучше. pic.twitter.com/Q1nGTew6wx — Московские новости (@moskow_vk) July 16, 2019

Здание библиотеки ИНИОН было построено в 1964-1967 гг. по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова и считалось примером советского модернизма.

В январе 2015 года в здании на Нахимовском проспекте произошел пожар, значительная часть постройки была утрачена, обрушились несущие конструкции. Тогда пострадали более 5 млн экземпляров научных изданий, почти половина из них не подлежит восстановлению. После пожара институт и его фонды были временно переселены в здание на ул.Кржижановского.