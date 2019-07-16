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Водитель автобуса арестован за ДТП с шестью погибшими в Башкирии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, перевернувшегося в воскресенье в Архангельском районе Башкирии, отправлен под стражу, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

32-летнему Татарстана предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что автобус King Long, перевозивший туристов по маршруту Миндигулово - Набережные Челны, упал в кювет. В салоне находились 39 пассажиров и водитель. Шесть человек погибли, 10 были госпитализированы, 23 пассажирам медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Башкирия

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