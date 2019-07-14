Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Башкирии выросло до шести

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, шесть человек погибли, семеро пострадали в аварии с автобусом в Башкирии, сообщило МЧС РФ.

"В автобусе находилось 40 человек, в том числе 39 пассажиров и водитель. На данный момент обнаружено шесть погибших. Семь пострадавших в том числе двое детей доставляются в ЦРБ Кармаскалмнского и Архангельского районов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Информация по остальным пассажирам уточняется, добавили в пресс-службе.

Ранее в ГИБДД РФ сообщали о пяти погибших и десяти госпитализированных после аварии с автобусом в Башкирии.

"Водитель, управляя автобусом "King Long" (заказная перевозка, следовал по маршруту Миндигулово - Набережные Челны) не справился с управлением и совершил съезд с дороги влево по ходу движения с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, в ГИБДД Башкирии уточнили, что автобус перевозил туристов.

Со своей стороны, пресс-служба регионального СУ СРК сообщила, что "возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)".