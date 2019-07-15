Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры автобуса, перевернувшегося в воскресенье в Архангельском районе Башкирии, были не пристегнуты, водитель неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости, сообщил в понедельник врио главы Башкирии Радий Хабиров.

В основном речь шла о превышении скорости, сказал Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве. Он добавил, что в момент аварии дорога и разметка были идеальными, ДТП произошло на прямом участке дороги, "просто на пустом месте", дорожные условия осложнял лишь ливень.

По предварительным данным ГИБДД, автобус "Кинг Лонг", выполнявший заказную перевозку по маршруту Миндигулово - Набережные Челны, опрокинулся в кювет. Сообщалось, что автобус перевозил группу туристов. В салоне находилось 39 пассажиров и один водитель.

Шесть человек погибли, травмы получили 13 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть по неосторожности двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).