"Роскосмос" засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceX

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - У "Роскосмоса" есть вопросы к безопасности полетов на перспективных американских кораблях Starliner и Crew Dragon, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Он подчеркнул, что российские космонавты могут полететь на этих кораблях только в случае подтверждения безопасности. Глава пресс-службы сообщил, что российские специалисты еженедельно контактируют по данной теме с американскими коллегами. Устименко выразил уверенность в том, что все вопросы будут решены.

Кроме того, он затронул тему полета к Международной космической станции корабля Starliner компании Boeing, ранее планировавшегося на август. По словам Устименко, пока американцы не уведомляли российскую сторону о переносе пуска. По его словам, дополнительных мер безопасности, помимо тех, что предусмотрены при подобных ситуациях - штатной стыковке и расстыковке - предпринимать не планируется.

Crew Dragon к МКС

В начале марта американский беспилотный космический корабль Crew Dragon в тестовом режиме был успешно выведен на орбиту и состыкован с МКС. На борту корабля находился облаченный в скафандр манекен, также на МКС были доставлены 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

По данным НАСА, пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться в ноябре 2019 года. До него еще должен быть проведен тестовый запуск корабля в беспилотном режиме по неполной циклограмме, который предназначен для проверки работы системы его аварийного спасения в случае возникновения аварии с ракетой-носителем после старта.

Из-за аварии 20 апреля при стендовых испытаниях двигателей системы спасения, в результате которой корабль взорвался, испытательный запуск, намеченный на июнь, был перенесен.

В настоящее время его планируется осуществить до конца июля, если компании SpaceX удастся устранить возникшие неполадки.

Первый пилотируемый полет корабль Starliner компании Boeing должен выполнить в августе текущего года с мыса Канаверал во Флориде. Корабль должен пристыковаться к МКС, на его борту будут находиться трое астронавтов: представитель Boeing Крис Фергюсон, а также астронавты НАСА Майк Финк и Николь Манн. По некоторым данным, этот запуск может быть перенесен на ноябрь из-за неготовности корабля в срок.