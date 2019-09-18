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Американский корабль Starliner будет использовать российский двигатель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180 будет применен при полете ракеты с пилотируемым кораблем Starliner компании Boeing. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Устинова в Петербурге.

По словам Рогозина, "американцы его (двигатель - ИФ) даже сертифицировали под пилотируемую программу". Глава "Роскосмоса" назвал РД-180 уникальным двигателем, фактически созданным по заказу США.

"Несмотря на санкции, введенные против нашей страны, в том числе секторальные, американцы вынуждены наступать на горло своей санкционной песне, и продолжают их (двигатели - ИФ) покупать у нас, потому что он лучший в мире и по эффективности, и по соотношению "цена/качество"", - сказал руководитель госкорпорации.

Он напомнил, что двигатель обеспечил 86 успешных пусков на американской ракете Atlas и добавил, что ранее было принято решение об использовании РД-180 в двухступенчатой ракете "Союз-6", которая заменит "Союз-2".

Ранее в сентябре Рогозин говорил, что "Роскосмос" намерен создать новую ракету "Союз-6", в которой будут использоваться двигатели РД-180, в данный момент эксплуатируемые только в США. Глава госкорпорации отмечал, что РД-180 будет впервые использован "внутри нашей страны" для создания ракеты среднего класса нового поколения.

Первый пилотируемый полет корабль Starliner компании Boeing должен был выполнить в августе текущего года с мыса Канаверал во Флориде. Корабль должен был пристыковаться к к Международной космической станции (МКС), однако затем запуск отложили из-за неготовности корабля.

Дмитрий Рогозин Роскосмос РД-180 Starliner

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