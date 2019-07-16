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На начальника Новгородской ГАИ завели второе уголовное дело

Полковника задержали

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В отношении начальника Новгородского управления ГИБДД полковника полиции Владимира Лонского возбудили второе уголовное дело - о вымогательстве взятки. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, его задержали. В начале июля на него завели дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2019 года Лонский получил от местных дорожных рабочих асфальтовую крошку для своего гаража на сумму около 36 тысяч рублей. При этом он угрожал их привлечь к административной ответственности, уточнили в СК.

5 июля сообщалось, что полковника заподозрили в получении взятки от гендиректора компании, которая занимается автомобильными перевозками грузов. За 300 тысяч рублей и бутылку коньяка за 3999 рублей Лонский выделил компании патрульный автомобиль для сопровождения ее груза. На тот момент о задержании полицейского ничего не говорилось.

По данным пресс-службы регионального УМВД, Лонский от должности не освобожден.

Пост начальника УГИБДД Лонский занял в 2011 году, а в органах внутренних дел работает с 1993 года.

Новгородская область СКР МВД ГИБДД

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