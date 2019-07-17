Стратегию нацбезопасности России изменят в 2020 году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Стратегию национальной безопасности России скорректируют в следующем году, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

В среду прошло заседание межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев. В пресс-службе СБ пояснили, что в связи с корректировкой стратегии нацбезопасности и завершением разработки Стратегии социально-экономического развития России обсуждалась взаимосвязь этих документов.

Патрушев в свою очередь заявил, что жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде.