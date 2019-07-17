Поиск

Стратегию нацбезопасности России изменят в 2020 году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Стратегию национальной безопасности России скорректируют в следующем году, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

В среду прошло заседание межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев. В пресс-службе СБ пояснили, что в связи с корректировкой стратегии нацбезопасности и завершением разработки Стратегии социально-экономического развития России обсуждалась взаимосвязь этих документов.

Патрушев в свою очередь заявил, что жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде.

Совбез РФ

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами

68% россиян признались в хорошем отношении к Украине

Горевший прошлой осенью ледокол "Виктор Черномырдин" подорожал в полтора раза

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Шойгу объявил о "существенном увеличении" оклада рядовых-контрактников

Шойгу объявил о "существенном увеличении" оклада рядовых-контрактников

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Что произошло за день: вторник, 16 июля

Дело "Седьмой студии"

Бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде

Бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');