Путин и Совбез обсудят обновленную стратегию нацбезопасности

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На совещании в пятницу президент Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности России обсудить новую стратегию национальной безопасности страны и новые угрозы для ее граждан.

"Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею в виду актуальную повестку дня", - сказал он.

Путин также поздравил личный состав и ветеранов пограничной службы ФСБ с Днем пограничника.

Ранее замсекретаря Совбеза Сергей Вахруков сказал "Интенрфаксу", что проект обновленной стратегии нацбезопасности практически готов и может быть рассмотрен на одном из ближайших совещаний с постоянными членами СБ РФ.

"После обсуждения, возможно, будут внесены какие-то коррективы, а затем документ поступит на утверждение президенту", - уточнил он.

Он отметил, что это не полностью новая стратегия, а обновленная редакция действующей стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом 31 декабря 2015 года. "Это долгосрочный документ, который согласно федеральному закону о стратегическом планировании должен корректироваться не реже, чем раз в 6 лет", - сказал замсекретаря СБ РФ.

Стратегия нацбезопасности - базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты государства, цели и задачи в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

Нацбезопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности - прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую и безопасность личности.