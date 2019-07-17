МИД РФ обвинил США во лжи из-за истории о визах для американских учителей в России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - МИД России обвинил во лжи посольство США, сообщившее об отказе в выдаче российских виз учителям англо-американской школы в Москве.

На Смоленской площади заявили, что американская сторона скрывает часть обстоятельств этой истории.

По версии, изложенной министерством, учителя американской школы в Москве долгое время ездили в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами при том, что школа работает как коммерческое предприятие.

"Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", - возмутились в МИД.

Москва в течение многих лет просила американскую сторону привести в соответствие статус школы и визы учителей, однако этого сделано не было. "Вместо нормального диалога - выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков - российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", - заявили на Смоленской площади.

Накануне New York Times написала о том, что МИД РФ отказал в выдаче виз примерно 30 преподавателям Англо-американской школы (Anglo-American School of Moscow). В этой школе учится 1,2 тысяч детей из 60 стран, многие из них - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Издание считает, что Москва таким образом хочет оказать политическое давление на Вашингтон и добиться отмены санкций, наложенных на российскую дипсобственность в США.

В среду утром эту информацию подтвердило посольство США в Москве. Там выразили надежду на то, что вопрос с визами удастся разрешить к началу учебного года, и призвали не использовать детей в качестве "пешек в дипломатической игре".