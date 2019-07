NYT узнала об отказе в визах РФ учителям Англо-американской школы в Москве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ отказал в выдаче российских виз нескольким десяткам преподавателей московской Англо-американской школы (Anglo-American School of Moscow), пишет газета The New York Times со ссылкой руководителей школы.

Издание отмечает, что управление школой осуществляют посольства стран Запада. Американские официальные лица предположили, что Москва таким образом пытается оказать политическое давление на США, сократив возможности для учебы детей дипломатов, отмечает The New York Times.

По данным газеты, отказ в визе получили около 30 учителей - это примерно пятая часть преподавательского состава школы. В ней учатся порядка 1,2 тысяч человек из 60 стран. Многие из них - дети дипломатов и иностранных бизнесменов, говорится в статье.

Российское внешнеполитическое ведомство не ответило на письменный запрос The New York Times о комментарии по сложившейся ситуации.

Глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко отметил, что если школа будет вынуждена начать работу с сокращенным преподавательским составом, то у многих работающих в России иностранцев могут возникнуть проблемы. Он допустил, что им придется отказаться от работы в РФ или отправить детей учиться в другие страны. По его мнению, отказ в визах может быть связан с попыткой добиться ослабления санкций США, коснувшихся российской дипсобственности на американской территории.

Член школьного совета Хизер Бирнс в понедельник направила письмо в ряд посольств в Москве, в котором сообщала, что США пытаются убедить российскую сторону "не вмешивать школьников в решение политических разногласий между властями наших стран".

По данным The New York Times, всего в Англо-американской школе преподают около 150 человек, в том числе россияне. При этом большинство учителей - иностранцы, для которых английский язык является родным.