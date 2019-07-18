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В МИД РФ заявили, что не требовали от американских учителей оформлять диппаспорта

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ опроверг утверждение посольства США в Москве о том, что от учителей московской Англо-американской школы требовали оформлять дипломатические паспорта.

Американская сторона по собственной инициативе запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве. Россия долго настаивала на том, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна работать на его территории, либо они не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством, написала в четверг в своем фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.

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При этом она заявила, что "стремление американских дипломатов провести параллели межу российской школой в Вашингтоне и американской в Москве не имеет никакой перспективы - российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке - на территории жилого комплекса при постпредстве".

Накануне пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан заявила "Интерфаксу", что получение учителями Англо-Американской школы дипломатических виз - требование российского правительства, эта практика взаимна.

По словам Калан, аналогичным образом, преподаватели посольства России в Вашингтоне ездят по дипломатическим визам в Соединенные Штаты. "Несколько лет назад министерство (иностранных дел) потребовало, чтобы учителя Англо-Американской школы получали дипломатические визы в дипломатические паспорта. Мы придерживаемся политики российского правительства", - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что трем десяткам учителей Англо-американской школы в Москве отказали в российских визах. США надеются, что проблему удастся разрешить к началу учебного года.

США

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