Суд в Москве продлил арест первым шести из 24 украинских моряков

Украинские моряки были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда незаконно вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, их действия в службе охарактеризовали как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. По данным ФСБ, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

24 морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения"