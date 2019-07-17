Суд в Москве продлил арест первым шести из 24 украинских моряков
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста шести из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года, передал корреспондент "Интерфакса".
В их числе и командир Денис Гриценко. Он и пятеро украинце останутся под стражей до 24 октября 2019 года.
Мера пресечения остальным фигурантам дела станет известна позднее в среду.В Лефортовский суд приехали родственники украинских военных, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Задержанные моряки
Украинские моряки были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь.
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда незаконно вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, их действия в службе охарактеризовали как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. По данным ФСБ, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.
24 морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения"