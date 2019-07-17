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Кремль попросит Минздрав ускорить решение проблемы незарегистрированных лекарств

Песков в курсе задержания москвички с противосудорожным препаратом для больного сына

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле знают о задержании Елены Боголюбовой, которая заказала по интернету незарегистрированный в России препарат от судорог для неизлечимо больного сына, и обеспокоены ситуацией. Об этом на брифинге 17 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка", - сказал он.

По словам Пескова, проблема с Боголюбовой "разрешена частично", потому что ее уголовное дело "остается".

Пресс-секретарь президента напомнил, что вопрос о таких лекарствах поднимали на "прямых линиях" с Владимиром Путиным, и глава Минздрава Вероника Скворцова обещала с этим разобраться.

"Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении" - пообещал он.

Боголюбову задержали 16 июля в почтовом отделении в Москве после того, как она получила посылку с препаратом фризиумом. Это лекарство для ее сына рекомендовали врачи. Десятилетний мальчик неизлечимо болен, его мучают болезненные судороги. От таких же судорог умерла его сестра, рассказала ранее директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

По ее словам, Боголюбову семь часов удерживали на почте, угрожали уголовным делом, обвиняли в контрабанде наркотиков. В это время у ее ребенка дома было желудочное кровотечение. Женщину отпустили только после вмешательства учредителя Фонда помощи хосписам "Вера" Анны Федермессер, которая позвонила в правительство. Фризиум Боголюбовой не вернули.

В ГУ МВД Москвы заявили, что полицейские в этой ситуации не участвовали. "Этим делом занималась таможенная служба", - уточнил информированный источник "Интерфакса".

А апреле дело о контрабанде наркотиков возбудили в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которая заказала себе в Польше незарегистрированные в России антидепрессанты. Летом 2018 года в Москве заводили дело о сбыте наркотиков на Екатерину Коннову, у которой образовался излишек диазепама, который она приобрела для неизлечимо больного ребенка, и этот излишек она хотела продать с рук. Дело закрыли после широкого общественного резонанса.

Екатерина Коннова МВД Москва Лидия Мониава Анна Федермессер Елена Боголюбова Дмитирй Песков Минздрав Вероника Скворцова

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