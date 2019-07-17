Путин наградил Орденом Мужества одного из лидеров восстания в Собиборе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин наградил Орденом Мужества посмертно гражданина Польши Леона Фельдгендлера, одного из руководителей восстания в лагере смерти Собибор. Об этом говорится в указе о присуждении госнаград, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Руководителю Фонда Александра Солженицына, вдове писателя Наталье Солженицыной Путин присвоил орден Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Главу Дагестана Владимира Васильева президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в социально-экономическое развитие республики и за многолетнюю добросовестную работу.

Также президент наградил экипаж самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, которые в августе 2018 года посадили машину с горевшим двигателем в аэропорту Уфы. Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортинженер Сергей Лакида получат Ордена Мужества, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Ларита Мурадова и Руслан Тимербаев - медали Нестерова.

На борту аварийного самолета было 202 пассажира. Их эвакуировали через семь минут после аварийной посадки, никто из них не пострадал. О том, что экипаж лайнера представили к госнаградам, стало известно на третий день после аварийной посадки.