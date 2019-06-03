Умер последний участник восстания в "Собиборе"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Последний из участников восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд скончался в Израиле в понедельник на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

По его словам, церемония прощания состоится в израильском поселке Бней Аиш, где ветеран жил в последнее время.

14 октября 1943 года Семен Розенфельд, будучи пленным красноармейцем, принял активное участие в восстании, в результате которого большая часть узников под руководством Александра Печерского, уничтожив 12 охранников-эсэсовцев, вырвалась на свободу. Восстание в "Собиборе" стало единственным успешным лагерным восстанием в истории второй мировой войны.

4 июня в Москве будет открыт мемориал евреям-героям сопротивления в гетто и концлагерях второй мировой войны. Конкурс на разработку этого памятника был приурочен к 75-летию восстания в "Собиборе", а первый камень монумента заложен в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.