Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские сотовые операторы предложили дополнить проект электронных паспортов технологией Mobile ID, которая позволит идентифицировать российских абонентов через сим-карту, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, с такой инициативой выступил представитель "МегаФона" на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО "Цифровая экономика" 22 августа. По словам источника газеты, присутствовавшего на заседании, в разработке предложения участвовали и другие операторы "большой четверки".

В "МегаФоне" отметили, что проект Mobile ID реализует вся "большая четверка". Технологию можно будет использовать как в мобильном приложении электронного паспорта, так и на обычных кнопочных телефонах без интернета. Массовые подключения абонентов к Mobile ID запланированы на первую половину 2020 года, добавил представитель оператора.

В МТС подтвердили участие в разработке технологии. Там рассчитывают, что Mobile ID может стать дополнением к электронному паспорту, работать в связке с ним, а также использоваться для аутентификации на госпорталах и сервисах.

Представитель Tele2 добавил, что Mobile ID может также стать средством двухфакторной защиты в мобильном приложении для электронного кошелька.

Однако собеседник "Коммерсанта" на рынке связи выразил опасения, что данные россиян могут утечь за границу, поскольку одним из крупнейших производителей сим-карт является американская компания Gemalto, принадлежащая международной военно-промышленной группе Thales. Gemalto также участвует проекте Mobile Connect по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации по абонентскому номеру. "Вряд ли это удовлетворит регуляторов, отвечающих за безопасность", - указывает источник газеты.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется с июля 2020 года в Москве. При этом более половины россиян признались, что не готовы к переходу на электронные паспорта.