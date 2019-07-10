В правительстве намерены начать ввод электронных паспортов с 2022 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, заявил вице-премьер Максим Акимов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы", - сказал он, подчеркнув, что это примерные сроки.

В электронном паспорте будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, данных о регистрации, данных регистрационного учета и СНИЛС. Редактированием данных займется МВД и орган, записывающий базовую информацию.

Дизайн и тип пока обсуждаются.

Вице-премьер отметил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое сможет защитить персональные данные граждан благодаря российской криптографии.