С января по май население России сократилось на 64,9 тысячи человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - За первые пять месяцев 2019 года население России сократилось на 64,9 тысячи человек, до 146,7 миллиона, сообщил Росстат.

С января по май в стране родились 600,2 тысячи человек против 651,1 тысячи за такой же период годом ранее. Количество умерших составило 780,6 тысячи человек против 798,3 тысячи за первые пять месяцев 2018 года.

Естественная убыль населения составила за пять месяцев 180,4 тысяч человек (147,2 тысячи человек годом ранее).

Миграционный прирост составил 115,5 тысячи человек против 69,5 тысячи годом ранее. Миграция на 64% компенсировала численные потери населения в январе-мае.

По данным Росстата, в 2018 году население сократилось на 86,7 тысячи человек, а в 2017 году - выросло на 76,1 тысячи человек. В последний раз население сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.