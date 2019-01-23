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Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет

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По предварительным данным Росстата, за год численность населения уменьшилась на 86,7 тысяч человек

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, сообщил в среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.

На 1 января 2018 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 880,4 тыс. человек.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек. В 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

Согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), сельское население - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года).

В Москве численность постоянного населения на 1 января 2019 года составляла 12 млн 630,3 тыс. человек против 12 млн 506,5 тыс. человек на 1 января 2018 года.

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